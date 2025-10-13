Opsporing Verzocht besteedt dinsdag aandacht aan beroving met geweld in stationshal

Foto: Agnes Monkelbaan via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de beroving, die halverwege juli plaatsvond in de stationshal van het Hoofdstation.

Op camerabeelden is te zien hoe, op woensdag 18 juni rond 14.00 uur, de verdachte en het slachtoffer al worstelend de stationshal binnenkomen. De verdachte mishandelt het slachtoffer en neemt een geldbedrag van hem af. Daarna vertrekt hij te voet richting het centrum van Groningen. Het slachtoffer bleef lichtgewond en geschrokken achter.

Meerdere mensen waren getuige van de beroving. Een aantal van hen is al gehoord, maar dat heeft nog niet geleid tot een aanhouding. De politie denkt dat ook mensen buiten de stationshal iets kunnen hebben gezien of mogelijk beelden hebben gemaakt.

Opsporing Verzocht is dinsdagavond te zien om 20.25 uur op NPO 2. De politie vraagt mensen die de verdachte herkennen of meer weten over de beroving om contact op te nemen. Tips zijn welkom via 0800-6070 (Opsporingstiplijn) of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).