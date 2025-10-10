Werkzaamheden aan spoor tussen Stad en Leeuwarden tijdens herfstvakantie

Foto: Rick van der Velde

In de herfstvakantie wordt er gewerkt aan het spoor tussen Groningen en Leeuwarden. Van maandag 20 oktober tot en met zondag 26 oktober rijden er geen treinen op het traject tussen Zuidhorn en Hurdegaryp. Arriva zet in deze periode bussen in.

Tijdens de werkzaamheden is het stationsgebied van Grijpskerk niet bereikbaar. De bushalte voor het treinvervangende vervoer is daarom verplaatst naar de Lageweg in het dorp.

De treinvervangende bussen stoppen bij de volgende plaatsen: Zuidhorn (busstation), Grijpskerk (Lageweg, bij tanQyou), Buitenpost (voorplein station), De Westereen (doorgaande weg bij het station), Feanwâlden (busstation) en Hurdegaryp (bushalte Stationsweg).

De reistijd kan door de werkzaamheden tot een half uur langer zijn. De rechtstreekse snelbus tussen Zuidhorn en Hurdegaryp doet ongeveer 45 minuten over de rit. Aansluitingen op andere treinen of bussen kunnen niet altijd gegarandeerd worden. Reizigers wordt aangeraden hun reis vooraf te plannen.

De aangepaste dienstregeling is te vinden op de website van Arriva.