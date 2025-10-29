Opnieuw brand in appartementencomplex Helper Kerkstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een appartementencomplex aan de Helper Kerkstraat heeft in de nacht van dinsdag op woensdag korte tijd brand gewoed. Tien dagen geleden woedde er ook al brand in het gebouw.

De melding van de brand kwam rond 00.30 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit en een hoogwerker werden gestuurd. “Er woedde een brand in de berging van het gebouw,” vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Brandweerlieden brachten een houten plank met duidelijke brandschade naar buiten. De brand ging gepaard met flink wat rookontwikkeling.”

Om het vuur onder controle te krijgen, zijn er sloopwerkzaamheden verricht. Om de rook uit de ruimte te krijgen, is gebruikgemaakt van een ventilator.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De politie is een buurtonderzoek gestart. Op 20 oktober woedde er namelijk ook al brand in een woning in het complex, waarbij een persoon gewond raakte. Ook toen deed de politie al uitgebreid onderzoek.