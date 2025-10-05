Oplopende temperaturen en minder buien

Foto: Joris van Tweel

Na een weekend met veel regen en wind knapt het weer de komende dagen op. Er vallen veel minder buien en de temperatuur stijgt een paar graden.

Maandag is er veel bewolking met af en toe wat lichte regen. Er staat een matige wind uit richtingen tussen west en noordwest. Het wordt ongeveer 15 graden. In de avond en nacht zijn er wat opklaringen en daalt de temperatuur tot 12 of 13 graden.

Dinsdag is het wisselend bewolkt met af en toe zon en een kleine kans op een buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het zo’n 17 graden. In de nacht klaart het op, met minima van 12 of 13 graden.

Ook woensdag is er vrij veel bewolking en kan er wat regen vallen. De wind is matig en komt uit westelijke richtingen. Het wordt opnieuw ongeveer 17 graden.

Donderdag en vrijdag komt af en toe de zon tevoorschijn en blijft het vrijwel droog. Het wordt 16 graden.