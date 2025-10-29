Opkomstpercentage in gemeente Groningen stijgt naar 81,4 procent: “Dit is hoopgevend”

Waar er in stembureaus woensdagavond druk geteld wordt, is inmiddels het opkomstcijfer in de gemeente Groningen al wel bekend: 81,4 procent van de stemgerechtigden in de gemeente heeft een stem uitgebracht. Een percentage waar verschillende politici blij mee zijn.

“Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen lag het opkomstcijfer rond de 80 procent, dus dat we nu op 81,4 procent zitten, dat is een stijgende lijn”, reageert Ietje Jacobs-Setz van de VVD. “Ik hoop ook dat we dit door kunnen trekken in de richting van de gemeenteraadsverkiezingen straks in maart. Die verkiezingen trekken meestal minder kiesgerechtigden, terwijl je stem zo ontzettend belangrijk is, zeker in de gemeente. Een gemeenteraad beslist over dat wat er bij jou voor de voordeur gebeurt. Die beslist of je sportvereniging een extra sportveld kan krijgen. De lokale politiek doet er toe. Dit opkomstcijfer is daarom hoopgevend, en ik hoop dat we dit door kunnen trekken.”

Dat vindt ook Jalt de Haan van het CDA. “Het mooiste zou zijn dat iedereen een stem uitbrengt. Toch vind ik 81,4 procent een heel mooi cijfer. Ik sluit me aan bij de woorden van mevrouw Jacobs-Setz, dat het heel mooi zou zijn dat we dit door kunnen trekken. We leven in een democratie, waarbij we stemrecht hebben. Het is belangrijk om je stem te laten horen. Dat je laat weten wat jij belangrijk vindt.”

Jim Lo-A-Njoe van D66 reageert op het opkomstcijfer: “Zo, dat is een heel mooi percentage. Het is ook een goed teken dat er een grote opkomst is geweest. Dat geeft de partijen ook een duidelijk mandaat. En ik hoop inderdaad ook dat we deze positiviteit en dit opkomstpercentage straks in maart terug gaan zien.”

Context

Landelijk ligt het opkomstpercentage bij deze verkiezingen op 76,3 procent. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen stemde 80,29 procent van de stemgerechtigden in de gemeente Groningen. Ter vergelijking: bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2022, lag het opkomstpercentage in de gemeente op slechts 54,37 procent.