Op deze 22 Groningse kandidaten kun je stemmen tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer

Foto: Joris van Tweel

Bij de aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer staan 22 kandidaten uit onze gemeente op de kieslijsten van verschillende partijen. Het gaat om politici uit Stad, Haren en Ten Boer, verspreid over tien partijen.

D66 en VVD

Drie Groningers doen mee voor D66: Wieke Paulusma (7), Yarnick Pander (43) en Fleur Gräper-van Koolwijk (46). Paulusma lijkt verzekerd van een zetel, met maximaal 14 blauwe stoelen in de peilingen voor D66. Pander en Gräper-van Koolwijk staan lager op de lijst en maken minder kans om in Den Haag te komen. Oud-raadslid Koen Castelein uit Groningen staat op plek 22, maar heeft met de huidige peilingen weinig kans.

Hilde Wendel (21) staat als enige Groningse vertegenwoordiger op de lijst van de VVD. Met 17 zetels in de laatste peilingen lijkt ook zij uitgesloten van een plek in de Tweede Kamer. Bij regeringsdeelname van de VVD zou Wendel wel door kunnen schuiven naar een plek in de Tweede Kamer.

SP en GroenLinks-PvdA

De hoogste posities van Groningers op de landelijke lijsten zijn voor de SP: Jimmy Dijk (1) en Sandra Beckerman (2). Beide kandidaten uit Groningen staan op verkiesbare plekken, met maximaal zes zetels in de huidige peilingen.

Julian Bushoff (11) en Glimina Chakor (35) zijn de Groningers op de lijst van GroenLinks-PvdA. Chakor (oud-wethouder in Groningen) maakt met plek 35 volgens de peilingen (maximaal 26 zetels) weinig kans op een Kamerzetel. Alleen bij regeringsdeelname zou Chakor kunnen doorschuiven naar een blauwe zetel.

PVV en JA21

Drie kandidaten uit Groningen staan op de PVV-lijst: Dennis Ram (33), Kelly Blauw (68) en Ton van Kesteren (75). Ram, oud-raadslid en fractievoorzitter, staat op plek 33 en zit sinds 2023 in de Tweede Kamer. Of hij zijn zetel behoudt, hangt af van de verkiezingsuitslag en eventuele kabinetsdeelname van de PVV. De partij staat nu op maximaal 35 zetels in de peilingen.

Floor van Scherpenzeel (17) uit Groningen staat op de lijst van JA21. Ze werkt als bestuursadviseur bij de gemeente Heerenveen en was eerder lijsttrekker voor JA21 bij de Provinciale Staten in Groningen. Met de huidige peilingen van maximaal 13 zetels lijkt een Kamerzetel nog niet haalbaar. Alleen bij regeringsdeelname lijkt een blauwe stoel haalbaar voor Van Scherpenzeel.

ChristenUnie en CDA

Inge Jongman-Mollema (11) en Mark Treurniet (20) uit Groningen zijn kandidaat voor de ChristenUnie. Raadslid Peter Rebergen uit Ten Boer, ook lijsttrekker voor de CU tijdens de raadsverkiezingen van volgend jaar, staat op plek 45 op de kieslijst van de ChristenUnie. Alle kandidaten lijken, bij de huidige peilingen, waarschijnlijk niet op een blauwe zetel in Den Haag terecht te komen.

Etkin Armut (18) uit Groningen is de hoogst genoteerde Groningse kandidaat op de CDA-lijst. Jacob Boonstra uit Haren staat op plek 31. Met maximaal 26 zetels in de laatste peilingen lijkt Armut onderweg naar Den Haag om een blauwe stoel te bezetten. Vooralsnog lijkt Boonstra daarvan uitgesloten.

Partij voor de Dieren, Volt en DENK

Ines Kostić (2) en Ronan van Langen (13) uit Groningen staan op de kieslijst voor de Partij voor de Dieren. Met maximaal vijf zetels in de peilingen zit Kostić op een goede plek. Van Langen lijkt Den Haag waarschijnlijk niet te halen.

Twee Groningers staan op de concept-kandidatenlijst van Volt. Jesse van Mulkom (19) staat op plek 19 en Sjoerd Dirkson (27) staat op plek 45. Beiden lijken, met maximaal vijf zetels in de laatste peilingen, uitgesloten van een zetel. Ook Stephan Kuipers komt, met zijn negentiende plek op de lijst van NIDA, waarschijnlijk niet naar Den Haag voor een zetel in de Tweede Kamer.