Op deze 173 plekken kun je woensdag stemmen in onze gemeente

Foto Andor Heij

Met 173 stembureaus op 132 verschillende plekken zal het woensdag voor de meeste Groningers niet moeilijk worden om op loop- of fietsafstand een stembureau te bereiken. Daar zitten ook weer aantal bijzonder locaties bij.

Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie kunnen ook het UMCG en het Martini Ziekenhuis weer gebruikt worden als stemlokaal, om het stemmen makkelijker te maken voor patiënten en ziekenhuispersoneel.

Ook op het Hoofdstation is weer een stembureau, waar reizigers in de monumentale hal hun stem kunnen uitbrengen. Dit stembureau gaat ook een uur eerder open (06.30 uur) om reizigers tegemoet te komen.

Stemmen met een beperking

Op het stembureau bij de GGD Groningen aan het Hanzeplein zijn voor doven en slechthorenden zijn gebarentolken aanwezig. In het stembureau kunnen blinden en slechtzienden ook zelfstandig stemmen met behulp van een stemmal en audio-ondersteuning.

Het overgrote deel van de stembureaus is toegankelijk voor mensen met een beperking. Drie stembureaus zijn niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel: de Boerhaaveschool aan de Veenweg, de locatie Moesstraat en de locatie Akkerstraat. Op 29 oktober rijdt de hele dag wel een ‘verkiezingstaxi’, waarmee oudere kiezers en kiezers met een beperking gratis naar een stemlokaal in de buurt kunnen.

Een volledig overzicht van alle stemlokalen, inclusief alle speciale stemlokalen, vindt je op de kaart onderaan dit bericht.

Stemmen, tellen en de uitslag

Stemmen op woensdag 29 oktober kan van 07.30 uur tot 21:00 uur. Daarna worden de stemmen in het stemlokaal voor de eerste keer geteld. Een dag later (donderdag 30 oktober) worden de stemmen voor de twee keer geteld in Martiniplaza. Alle tellingen zijn openbaar en zijn daarmee voor iedereen te bezoeken. Vrijdag 31 oktober wordt bekend hoe de gemeente Groningen heeft gestemd.