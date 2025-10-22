OOG wil weten hoe het is om nu een huis te zoeken in Groningen

Foto: GoogleEarth

Het moet allemaal makkelijker, transparanter en laagdrempeliger worden. Vanaf 3 november verandert er veel voor woningzoekenden in Groningen: er komt een nieuw systeem voor de verdeling van sociale huurwoningen. Het doel? De lange wachttijden eindelijk terugdringen.

Met dit systeem hoef je je nog maar één keer in te schrijven om in aanmerking te komen voor alle sociale huurwoningen in de hele provincie. Alles loopt straks via de nieuwe website Groningen Huurt, waar je het actuele woningaanbod kunt bekijken en je direct kunt inschrijven. Je opgebouwde punten blijven behouden en stond je bij meerdere gemeenten ingeschreven, dan telt het hoogste aantal punten. Volgens Elles Dost, bestuurder van woningcorporatie Lefier, wordt het “makkelijker, overzichtelijker en met meer keuzevrijheid”.