OOG Radiopresentator Oeds Jan Koster overleden

Foto: rtv RSO

OOG Radiopresentator Oeds Jan Koster is vrijdagavond onverwacht overleden. Koster presenteerde de programma’s ‘Anno 1900’ en ‘De B-kant’ voor de RSO, wiens uitzendingen op OOG Radio te horen zijn.

“We gaan Oeds Jan met zijn markante stem en zijn enorme passie voor radio en hart voor onze omroep erg missen,” schrijft voorzitter Manon Boneschansker van RTV RSO.

De passie voor radio begon bij Koster op jonge leeftijd. Eind jaren vijftig luisterde hij in zijn jeugd veel naar AFN Bremerhaven, oorspronkelijk een station van de ‘Armed Forces Radio and Television Service’. “Toen ik in 2005 met vroegpensioen kon, en de advertentie van de RSO zag waarin vrijwilligers werden gezocht, was ik meteen verkocht,” liet Koster eerder al eens optekenen. “Twee weken na de eerste kennismaking zat ik achter de microfoon bij het radioprogramma ‘Windows Open Voor Senioren’.”

Daarna is Koster zich gaan toeleggen op ‘Anno 1900’. In dit programma nam Koster de luisteraars mee op een reis terug in de tijd, waarbij er in elke uitzending een specifiek jaartal centraal stond. In het programma werden vervolgens muziek en hits uit dat jaar gedraaid.

Het radioprogramma ‘De B-kant’ zag het levenslicht in 2021. In dit programma staat de zogenaamde flipside centraal. Koster zocht voor het programma singles uit de periode 1950 tot 1989 bij elkaar en liet in het programma de vaak onbekende b-kant horen. Dit programma zal de komende periode nog te horen zijn. Programmaleider Alexander Termeer laat weten dat Koster van vooruit werken hield, waardoor er nog een heleboel nieuwe uitzendingen op de plank liggen. “We hopen dat we deze de komende periode kunnen en mogen uitzenden.”