OOG Radio blikt met speciale uitzending ‘Haren Doet’ vooruit op de 4 Mijl

Zondag gaat een recordaantal deelnemers vanaf de Kromme Elleboog in Haren zich wagen aan het afleggen van 6.437 meter tot de Vismarkt in Stad: de 4 Mijl staat weer voor de deur. OOG Radio blikt zaterdag, precies één dag voor het startschot zal klinken, uitgebreid vooruit.

Met een speciale uitzending van het radioprogramma Haren Doet getiteld ‘Op weg naar de 4 Mijl’ hoor je alles wat je moet weten over het grootste hardloopevent van Groningen. We blikken vooruit met deelnemers en spreken met Nik Lemmink die vorig jaar de 4 Mijl won en afgelopen weekend Nederlands kampioen op de 10 kilometer op de weg werd in Utrecht.

Daarnaast is er ook aandacht voor andere zaken rondom de 4 Mijl. Want hoe staat het met de voorbereidingen aan de organisatorische kant? Hebben de dweilorkesten al gereperteerd? En ook heel belangrijk: wat gaat het weer doen? Dat laatste vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. Tenslotte wordt de 4Mijl4You ook niet vergeten.

Kortom, OOG biedt met Haren Doet zaterdag de meest complete voorbereiding voor de lopers en toeschouwers. Haren Doet: Op weg naar de 4 Mijl wordt live uitgezonden van 11:00 tot 13:00 uur op OOG Radio.

OOG Radio is te ontvangen via 106.6 en 107.0 FM in de ether, via DAB+, diverse tv-providers en online (op deze website op de OOG-app).