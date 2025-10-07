Ontbijtje met burgemeester voor basisschoolkinderen in Stadhuis

Foto via Gemeente Groningen

Burgemeester Kamminga at woensdagochtend een ontbijtje op het Stadhuis met leerlingen van CBS De Wegwijzer in de Tuinwijk. Tijdens het ontbijt konden de kinderen een praatje maken en vragen stellen aan de burgermoeder van Stad.

“Natuurlijk hebben we met z’n allen genoten van een lekker én gezond ontbijt”, vertelt Kamminga over het ontbijtbezoek van de leerlingen. “Daarna hebben de kinderen een rondleiding gekregen door het stadhuis. We hebben het gehad over hoe belangrijk gezond voedsel is voor een goede start van de dag. Veel kinderen ontbijten namelijk niet, niet altijd of niet gezond. En dat heeft impact op de leerprestaties.”

Het ontbijt met de burgemeester is een initiatief van het Nationaal Schoolontbijt. In heel Nederland deden 283 andere burgemeesters mee met de jaarlijkse actie. Met het ontbijt vraagt de organisatie aandacht voor het belang van de eerste maaltijd van de dag. Nog steeds gaan veel schoolkinderen in Nederland zonder ontbijt naar school.