Onstuimig weekend voor de boeg met stevige buien en veel wind

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen wisselen zon en buien elkaar af. Dat lijkt mee te vallen, maar de buien kunnen in het weekend wel gepaard gaan hagel, onweer en soms een krachtige tot stormachtige wind met stevige windstoten.

Zaterdag begint met regen, maar in de middag breekt de zon door. Richting de avond kunnen er stevige buien voorkomen, mogelijk met hagel en onweer. Daarbij waait het in de middag krachtig tot stormachtig, met kans op windstoten. Het wordt zo’n 15 graden.

In de nacht naar zondag wisselen stevige buien en opklaringen elkaar af, met een temperatuurdaling naar circa 10 graden. Zondag overdag komen buien voor, soms met hagel. Maar er is ook ruimte voor de zon. De wind waait vrij krachtig tot stormachtig en draait van het zuidwesten naar het noordwesten bij een temperatuur van zo’n 15 graden.

Maandag valt er wat regen, maar in de loop van de middag verschijnen ook zonnige perioden. Met een matige tot vrij krachtige westelijke wind stijgt de temperatuur naar 15 à 16 graden. Dinsdag en woensdag blijven de buien beperkt en laat de zon zich af en toe zien bij maximumtemperaturen tot 16 of 17 graden.