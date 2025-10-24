Onnodige nederlaag Donar tegen Kortrijk Spurs

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft vrijdagavond een onnodige nederlaag geleden in de uitwedstrijd tegen House of Talents Kortrijk Spurs. De ploeg van coach Jason Dourisseau had lange tijd een ruime voorsprong, maar gaf die weg en verloor uiteindelijk nipt: 80-76.

Beide ploeg kwamen in de openingsfase moeilijk tot scoren. Er werden veel schoten gemist, en Donar had alleen al in het eerste kwart maar liefst 10 turnover. Toch lukte het de ploeg om na het eerste kwart (21-17) om voor lange tijd de leiding te nemen. Bij rust was het verschil al 10 punten: 28-38.

Na rust bleef Donar verder uitlopen, tot de maximale voorsprong van 17 punten bij 31-48. En toen liet de ploeg het flink afweten. Veel gemiste schoten, nog meer turnover en domme persoonlijke fouten zorgden ervoor dat de thuisploeg dichterbij kon komen, en aan het eind van het derde kwart was het 55-58. Al vrij snel in het laatste kwart kwam Spurs voor het eerst in lange tijd op voorsprong (62-60), waarna een spannende slotfase volgde. Met nog ruim een halve minuut op de klok was het 76-76, en daarna bracht Spurs-speler Darron Williams met een driepunter de stand op 79-76. Na een time-out miste Donar-speler Evan Taylor een schot en was de nederlaag een feit.

Topscorers bij Donar waren Dane Erikstrup met 15 punten, Carlton Linguard Jr. met 14 punten en Malek Miller met 11 punten. Bij Spurs was Bram Bogaerts topscorer met 16 punten.

De eerstvolgende wedstrijd van Donar is komende dinsdag. Dan speelt de ploeg in eigen huis tegen Rotterdam City Basketball.