Onduidelijk of persoonsgegevens zijn gelekt bij afvalverwerker Omrin

Foto: Ellen Beck

Het is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk data is gelekt bij afvalverwerker Omrin na een cyberaanval van vorige week. Ook weet het afvalbedrijf, wat ook het huisvuil van Groningen verwerkt, nog niet om welke informatie het dan zou gaan.

Volgens Omrop Fryslân begonnen de problemen bij het bedrijf op bijna twee weken geleden (13 oktober) met een zogenoemde ransomware-aanval, waarbij criminelen computersystemen gijzelen en pas na betaling weer vrijgeven.

Door de aanval was het bedrijf tijdelijk telefonisch onbereikbaar en gingen bijna alle kringloopwinkels van Omrin in Friesland dicht. Ook de Omrin Afvalapp werkt nog steeds niet. Daardoor ontvangen klanten geen melding meer over het legen van hun containers. Sommige gebruikers krijgen zelfs verkeerde meldingen.

Verschillende Groningse gemeenten melden op hun websites dat er mogelijk gegevens van inwoners zijn gelekt. Omrin zegt dat dat nog niet vaststaat en dat het onderzoek daarnaar nog loopt. De verwerking van afval gaan ondertussen gewoon door.

Of ook persoongegevens van inwoners van onze gemeente zijn gelekt is niet duidelijk. Maar Omrin is in onze gemeente alleen verantwoordelijk voor de verwerking van het afval. Inwoners krijgen niet zelf te maken met het bedrijf, omdat de gemeente het afval zelf inzamelt.