Ondernemers op de laatste Suikermarkt van het seizoen: van vintagepassie tot verbinding tussen mens en natuur

Eén van de bijzondere producten die te verkrijgen zal zijn is een kwartetspel over waardplanten en nachtvlinders. Foto: ingezonden

Op het Suikerterrein vindt volgende week zondag 26 oktober de laatste Suikermarkt van dit seizoen plaats. Maar wie zijn de ondernemers die op deze markt staan, waar publiek uit het hele Noorden op af komt? Een gesprek met Evan Buitenwerf, die zich richt op vintage, en Maruschka Poolman en Laurens Dijkstra, die met eigengemaakte producten een link willen leggen tussen mens en natuur.

Buitenwerf runt sinds enkele jaren in de W.A. Scholtenstraat een vintagewinkel die zich richt op items uit de jaren vijftig tot de jaren 2000. “Het is allemaal begonnen met het verzamelen van spullen, heel wat jaren geleden,” vertelt Buitenwerf. “En eigenlijk is dat steeds groter geworden. Ik ben actief geworden op markten en festivals. Op een gegeven moment kwamen er zoveel spullen dat ik een loods betrok, van waaruit meubels en verlichting naar binnen- en buitenland gingen. Op een gegeven moment dacht ik: het is ook leuk om op vintage- en designmarkten te gaan staan. En zo ben ik terechtgekomen op de Suikermarkt, inmiddels al een tijd geleden. Persoonlijk vind ik dit misschien wel de leukste markt van het Noorden.”

Twee jaar geleden opende Buitenwerf zijn winkel aan de W.A. Scholtenstraat. “Dat loopt goed. In de winkel bied ik mooie producten aan op het gebied van kleding, kunst en meubels. In Groningen loopt dat goed. Er is veel aandacht voor circulariteit en duurzaamheid. En ik weet ook dat er veel moois te vinden is. Het is een soort schat zoeken. Ik ga graag op pad, het land, of zelfs Europa in, om mooie items te vinden die we dan in de winkel aan kunnen bieden. Door de jaren heen heeft zich ook een mooi netwerk ontwikkeld, waardoor er regelmatig mooie tips binnenkomen.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Aan de W.A. Scholtenstraat runt Buitenwerf een vintagewinkel. Foto: ingezonden Foto: ingezonden

Dat het in Groningen zo goed gaat op dit gebied is volgens Buitenwerf niet verwonderlijk. “Over het algemeen groeit de belangstelling. En dat wordt extra versterkt doordat Groningen een studentenstad is. Deze groep inwoners is meer gewend om vintagekleding te dragen. Dat komt, denk ik, mede door het unieke karakter. Van dit type kleding is er vaak maar één exemplaar. Dat biedt de mogelijkheid om je meer te onderscheiden. Tegelijkertijd is er ook een keerzijde. Doordat er maar één van is, moet het dan wel net jouw maat zijn.”

Buitenwerf benadrukt dat hij niet op de stroom meevaart. “Natuurlijk is het zo dat vintage, circulariteit en duurzaamheid begrippen zijn waar nu meer aandacht voor is dan tien jaar geleden. Maar toen ik, pakweg dertig jaar geleden, op mijzelf ging wonen, heb ik mijn huis ingericht met vintagemeubelen. Ik vind het namelijk vreselijk leuk om mijn eigen unieke stempel op een inrichting te kunnen zetten.”

Buitenwerf ziet dat de belangstelling voor vintage toeneemt: “Je ziet het echt als paddenstoelen uit de grond schieten. Niet alleen in Groningen trouwens. Je ziet het in het hele land. Consumenten worden bewuster in wat ze kopen. En weet je wat zo leuk is? Met mijn winkel trek ik een heel breed publiek. Er zijn mensen van zestien jaar die binnen komen lopen, maar ook mensen van in de tachtig. Ze struinen rond, kunnen in de winkel een kop koffie krijgen, ze kopen iets en soms kopen ze ook niks en komen ze alleen even langs voor een gezellig praatje. Het heeft een hoog sociaal karakter, wat het werk extra leuk maakt.”

De zaken gaan zo goed, dat je zou kunnen zeggen dat het niet meer nodig is om bijvoorbeeld de Suikermarkt te bezoeken. Maar daar denkt Buitenwerf anders over: “Ik heb in mijn leven veel markten bezocht, en wat ik al zei, de Suikermarkt is de leukste vintagemarkt van het Noorden. Het is goed georganiseerd, er is een breed scala aan aanbod. Maar de belangrijkste reden voor mij om daar te staan is de dynamiek, de reuring. Het is heel laagdrempelig om mensen te ontmoeten, om een gesprekje aan te gaan. En dat maakt het heel waardevol omdat je met mensen in contact komt. Op zo’n markt vertel je dat je ook een winkel hebt. En vaak zie je weken of soms maanden later die mensen eens de winkel in lopen. Dat is super leuk.”

Buitenwerf heeft ook al een idee welke producten hij volgende week aan wil gaan bieden: “Ik ga een mooie collectie kleding voor het aanstaande winterseizoen meenemen. Dan moet je denken aan warme jassen. En waarschijnlijk ga ik ook wat vintagedekens meenemen. Ik verwacht dat het een hele mooie dag gaat worden.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Laurens (l) en Maruschka leggen bij hun producten verbinding met de natuur. Foto: ingezonden Foto: ingezonden

Maruschka Poolman en Laurens Dijkstra: Verbinding met de natuur

Ook Maruschka Poolman en Laurens Dijkstra zijn enthousiast als de Suikermarkt genoemd wordt. Zij noemen het één van de leukste markten om te staan. Volgende week zondag zijn zij op de markt te vinden met ‘Roeks rariteitenkabinet en Hedgehog & Balloon’. Maruschka: “Wij zijn al sinds het ontstaan van de Suikermarkt betrokken. Stiekem kun je zeggen dat we bij het meubilair horen. Met ons bedrijf zitten wij op het Suikerterrein. We laden onze spullen in op een bakfiets, peddelen naar de markt en installeren ons. De Suikermarkt is voor ons altijd een hele fijne plek geweest. En voor onze ontwikkeling is de markt ook belangrijk omdat we deadlines aan de marktdagen koppelen: wanneer de Suikermarkt plaatsvindt, moet iets ook echt af zijn.”

Maruschka en Laurens zijn beiden creatieve geesten. Waar Maruschka goed is in het maken van tekeningen, is Laurens heel goed in het technische. “Voor mij is het in 2016 begonnen. Ik studeerde toen nog aan kunstacademie Minerva, en om wat geld te verdienen begon ik sieraden te verkopen. Dit breidde zich daarna uit naar het uitbeelden van miniatuurverhaaltjes in hangertjes. En eigenlijk ging dat heel goed. Het marktleven beviel. Maar eigenlijk wilde ik iets met tekenen doen. Maar hoe maak je van een tekening een ansichtkaart? Dat wist ik niet. En zo is Laurens mij komen helpen. Inmiddels hebben we vijf jaar samen een bedrijf.”

Het duo richt zich daarbij op producten die een belangrijke link hebben met de waarde van de natuur. “Ik teken de dingen en Laurens doet de rest. Van tevoren maken we uiteraard een technisch plan en bespreken we alles. Bij onze producten hebben we ervoor gekozen om verhalen te vertellen over de natuur. Wat we zien is dat veel mensen het moeilijk vinden om de connectie te zien tussen mens en natuur. Met onze producten proberen we die verbinding te leggen, proberen we uit te leggen hoe belangrijk natuur is. Dat proberen we op een hele verfrissende manier te doen. Op dit moment zijn we vanuit een opdracht bezig met het ontwikkelen van leskoffers voor scholen. In deze leskoffer zit onder andere een kwartetspel over waardplanten en nachtvlinders. Behalve dat het een leuk spel is, is het ook educatief.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Maruschka tekent haar figuren op papier. Foto: ingezonden Kwartetten. Foto: ingezonden De dennentakluis kan in de kerstboom worden gehangen. Foto: ingezonden

Maar hoe wordt zo’n spel dan ontwikkeld? Maruschka: “Het begint met heel veel onderzoek doen, lezen en informatie opsnorren. Daarna begint het tekenen en schetsen. Hierna teken ik mijn schetsen digitaal over zodat ze daarna multi-inzetbaar zijn. Bij dit kwartetspel gaat het onder andere om vlinders. Per vlinder ben ik vier uur bezig om deze te tekenen. Ik geloof heilig in het beginnen met het maken van analoge schetsen. Het is de basis van hoe je verdere werk eruit ziet. Door op papier te tekenen en te schrijven onthoud je ook de informatie beter. En ik wil alle informatie van wat ik maak ook graag onthouden. Het kwartet bestaat uit tien sets kaarten met tien verschillende planten, waar de rupsen en vlinders bij zijn getekend. Uiteindelijk is het een kloppend spel, waarbij we dit voor de zekerheid hebben voorgelegd aan een vlinderexpert. Het leuke is dat dit spel, wat heel mooi is geworden, volgende week ook te koop zal zijn op de Suikermarkt. En omdat het oktober is, wat de beste zaaimaand is, krijg je er een zakje plantenzaadjes bij. Met uiteraard zaadjes van planten waar vlinders veel aan hebben.”

Maruschka zegt ook dat het hier niet bij blijft: “We zijn ook aan het nadenken over het ontwikkelen van andere spellen en producten. Bijvoorbeeld eentje over onkruid. Dat is iets dat veel mensen niet in hun tuin willen hebben, terwijl er juist wel veel insecten opkomen. Neem bijvoorbeeld de paardenbloem. Dat is geen onkruid, maar toch wordt het weggemaaid uit grasvelden en weilanden. Terwijl een stuk of dertig vlindersoorten de paardenbloem interessant vinden. Ook voor weidevogels is deze bloem interessant. Wanneer hun jongen geboren worden, doen zij zich tegoed aan de insecten die op de paardenbloem afkomen. En dat is ons doel om dat duidelijk te maken.”

Zo is het duo ook bezig met Kerstmis: “Langzaam begeven we ons al een beetje in kerstsferen. Zo zullen er op de markt houten beestjes te koop zijn. Deze beestjes leven in je kerstboom. Als je een echte kerstboom in huis haalt, dan komen daar bijvoorbeeld de dennentakluis en de dennenspinner in voor. Deze beestjes hebben wij nagemaakt, waarbij je deze in de boom kunt hangen. Ook hier zit weer een gedachte achter: wij hopen dat er hierdoor een band gaat ontstaan en dat mensen gaan nadenken: ‘Die boom moet niet weg; het is veel beter als we die kunnen herplanten.’ Gooi je de boom door de shredder, dan dood je ook deze beestjes. Wij proberen dus echt een brug te slaan tussen mensen en de natuur.”

Over de Suikermarkt is Maruschka erg enthousiast: “Normaal staan wij met name op natuurmarkten. Het publiek dat daar op af komt hoeven wij niets te vertellen. De Suikermarkt trekt een heel breed en ook een heel trouw publiek. Onze insteek is niet dat wij per se dingen moeten vertellen. Onze producten gaan over verwondering. Bezoekers van een natuurmarkt hebben per definitie interesse voor de natuur, dus dat sluit meteen aan bij onze producten. Op de Suikermarkt komt een heel divers publiek af, waardoor onze producten juist een leuke gespreksopener kunnen zijn. Die leuke gesprekken ontstaan ook, iedere keer weer. Dat maakt de markt zo waardevol.”

De Suikermarkt begint op zondag 26 oktober om 11.00 uur en vindt plaats op het Suikerterrein bij EM2. De markt duurt tot 17.00 uur.