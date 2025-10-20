‘Omstreden’ kunstwerk hoek Hereweg – Vechtstraat onder grote belangstelling onthuld

Het kunstwerk op de hoek van de Hereweg en de Vechtstraat is sinds vrijdagmiddag toch in volle glorie te zien.

Er was nogal wat te doen rond het werk, een initiatief van de Groninger kunstenaar Dejo. Het werk moet mogelijk weer weg, omdat het geschilderd zou zijn op een gemeentelijk monument. Toch had de gemeente eerder, per abuis, toestemming gegeven.

Het verhaal kreeg een andere wending toen een architect die in 2018 meewerkte aan de verbouw van het pand meldde dat de schildering is gemaakt op een opzetmuur, tegen de originele muur aan.

Vier mensen, die deel uitmaken van het kunstcollectief Toyisme zijn de afgelopen maanden bezig geweest met het kunstwerk van 13 bij 4,5 meter. Vrijdagmiddag ging het doek er onder grote publieke belangstelling voor weg. Hoe lang het kunstwerk nog te zien is blijft nog even onduidelijk.