Omleiding voor fietsers tijdens Plantsoenloop komende zaterdag

Foto: Rieks Oijnhausen

Tijdens de 67ste Plantsoenloop komende zaterdag geldt een omleiding rond het Noorderplantsoen voor fietsers. Fietsverkeer kan via de Noorderbinnensingel van noord naar zuid (en andersom) rijden.

Er gold al een omleiding voor fietsers en auto’s door werkzaamheden aan de Kerklaan.

Het volledige parcours van de Plantsoenloop blijft ondanks de werkzaamheden in de Kerklaan beschikbaar. Alleen een klein deel van de stoep aan de Kerklaan is afgesloten. Dit deel is afgezet met hekken.

De Plantsoenloop begint om 10.30 uur met de kidsrun voor vier- en vijfjarigen. Wedstrijdlopers die 4 kilometer afleggen, binnen om 14.15 uur. De groep voor de 8 kilometerloop start om 15.00 uur. De start en finish zijn aan de Kruissingel.