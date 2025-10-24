Ombouw zuidelijke ringweg nu echt afgerond, Aanpak Ring-Zuid sluit de deuren

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

De ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen is klaar. Daarom trekt Aanpak Ring Zuid nu definitief haar handen af van het project. Alleen de aanplant van nieuw groen en een aanpassing van de Julianavijver moeten nog gebeuren. Dat gaat de gemeente Groningen doen.

De gemeente Groningen start in november met het planten van nieuw groen langs de Brailleweg, het Hoornsediep en de Maaslaan. Ook de Julianavijver bij het Gomarus College wordt aangepast aan nieuwe natuurrichtlijnen. De vijver wordt dieper, krijgt extra bomen, een wandelpad en een fontein.

De projectorganisatie Aanpak Ring Zuid sluit in november haar deuren. Ook de website en nieuwsbrief verdwijnen. De informatie over het project blijft wel bewaard in het digitale archief van Rijkswaterstaat.

Vijftien jaar Aanpak Ring-Zuid

Het grote project Aanpak Ring Zuid begon ruim vijftien jaar geleden. In 2009 werd het plan vastgelegd in een bestuursovereenkomst, waarna in 2010 een speciale projectorganisatie werd opgericht. Na overleg met bewoners en andere betrokkenen werd het ontwerp in 2014 definitief. Bouwcombinatie Herepoort begon in 2017 met de werkzaamheden.

Sinds 1 september 2024 rijdt het verkeer over de vernieuwde ringweg. In het afgelopen jaar werd ook het Zuiderplantsoen bovenop de tunnel aangelegd en werden de laatste afrondende klussen uitgevoerd. Op 13 september werd de afronding van het project al gevierd met een festival in het Zuiderplantsoen.