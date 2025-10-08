OM: ‘Politie handelde rechtmatig bij schietincident op asielboot’

Foto: 112 Groningen

Politieambtenaren stonden in het hun recht bij het schieten op een verdachte tijdens een incident op een slaapboot voor asielzoekers aan de Gideonweg. Het OM laat woensdagmiddag weten dat de betrokken agenten, op 3 januari van dit jaar, conform de geweldsinstructie hebben gehandeld.

De politie op 3 januari rond 17.00 uur bij de asielboot na een melding over een man die agressief met een mes zwaaide en iemand had gestoken. Op de boot weigerde de man zijn mes neer te leggen. Hij werd twee keer getaserd, maar bleef zich agressief gedragen.

Uit het onderzoek blijkt dat vijf politieambtenaren in totaal dertien keer hebben geschoten. De man liep schotwonden op in zijn benen, voet en buik. De man raakte gewond, maar liep door. Hij leegde een brandblusser en stichtte brand in de hal van de boot. De man werd kort daarna overmeesterd met hulp van een hondengeleider.

Volgens het OM voelde de politie zich ernstig bedreigd: “Politieambtenaren kregen te maken met een man die nergens op reageerde en een woeste en dode blik in de ogen had. Ook het tot twee keer schieten met een stroomstootwapen en later zelfs met vuurwapens leek geen enkele invloed te hebben op het gedrag van de man. De officier van justitie acht het gebruik van de stroomstoot- en vuurwapens alsmede de inzet van de diensthond daarom rechtmatig.”

Op 27 november 2025 begint de strafzaak tegen hem. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling van drie politieambtenaren, bedreiging van andere bewoners en vernieling.