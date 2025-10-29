OM eist 10 maanden cel tegen Hoogkerker voor mishandeling tijdens schietincident op woonwagenkamp

Foto via 112 Groningen

Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van tien maanden geëist tegen een 35-jarige man uit Hoogkerk. Volgens DvhN en RTV Noord wordt hij verdacht van het zwaar mishandelen van een 56-jarige medebewoner van woonwagenkamp De Kring, tijdens op 18 september vorig jaar waarbij ook schoten werden gelost.

Het incident ontstond na een conflict tussen de twee mannen. Volgens justitie ging het om ruzie over een paard en opmerkingen die de 56-jarige had gemaakt over de verdachte, een kickbokser. Toen de 35-jarige verdachte met zijn vijfjarige dochter naar de woning van de ander ging om de ruzie uit te praten, zou de medebewoner een wapen hebben gepakt en twee keer hebben geschoten.

De verdachte raakte gewond aan zijn benen en sloeg daarop terug, waardoor de 56-jarige kampbewoner zware verwondingen aan zijn gezicht opliep. De advocaat van de verdachte voerde daarom aan dat 35-jarige Hoogkerker handelde uit klassiek noodweer.

Maar de officier van justitie stelde woensdagochtend dat het verhaal van noodweer niet aannemelijk is. Het OM wijst erop dat de verdachte bewust naar de woning ging en zijn kickbokservaring gebruikte. Ook zouden camerabeelden en andere bewijzen niet volledig overeenkomen met de verklaring van de 35-jarige verdachte.

Tegen de 56-jarige medebewoner, die wordt verdacht van het lossen van de schoten, loopt ook een zaak voor zware mishandeling. Daarvoor eiste het OM drie weken geleden dertig maanden cel. De rechtbank doet uitspraak in beide zaken op woensdag 12 november.