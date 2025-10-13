Officieel aanzetten van nieuwe verlichting Martinitoren live te volgen via Facebook

Foto: 112 Groningen

Vanaf maandagavond is de Martinitoren weer elke avond en nacht verlicht. De gemeente schakelt dan de nieuwe duurzame verlichting officieel in. De ceremonie begint om 19.30 uur en is live te volgen via Facebook.

Na het officiële aanzetmoment buiten volgt binnen in de Martinikerk de opening van de nieuwe binnenverlichting. De kerk kreeg deze zomer al duurzame lampen, dankzij donateurs, sponsors en fondsen. Die verlichting laat de eeuwenoude wandschilderingen en kunstwerken beter uitkomen.

De oude lampen van de Martinitoren werden eind 2022 uitgezet om energie te besparen. Sindsdien stond de toren bijna twee jaar in het donker. Alleen tijdens evenementen zoals Wintergoud en ESNS werd de toren(dankzij initiatieven van Stadjers) weer tijdelijk aangelicht.

De nieuwe verlichting hoort bij een breder plan om de binnenstad beter en duurzamer te verlichten. De nieuwe installatie in de Martinitoren gebruikt zeven tot tien keer minder stroom dan de oude. Het licht, ontworpen door Studio DL en uitgevoerd door Lichtpunt Groningen, heeft een warmere kleur aan de voet en een koelere top. Zo past het bij het historische karakter van de toren en de Grote Markt.