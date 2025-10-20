Noordtribune boycot bekerduel tegen Sparta: ‘Buscombi-beleid volslagen krankzinnig’

Foto via FC Groningen

De Noordtribune roept supporters op om niet af te reizen naar het bekerduel tegen Sparta Rotterdam. De fanatieke supportersgroep van FC Groningen heeft besloten om op maandag 30 oktober weg te blijven, vanwege het verplichte buscombi-beleid dat Sparta opnieuw oplegt aan de uitsupporters.

Ook vorig jaar gold hetzelfde beleid, waardoor FC-supporters alleen met georganiseerde bussen naar het Kasteel mochten reizen. De supportersgroep noemt dat beleid onbegrijpelijk. Volgens de Noordtribune houdt Sparta Rotterdam te star vast aan een eigen handelingskader dat de club zelf heeft opgesteld.

Op Instagram laat de Noordtribune weten teleurgesteld te zijn dat er niets is veranderd: “Vorig jaar besloten we Sparta een handje te helpen en schonken we ruim tweehonderd leesbrillen. Klaarblijkelijk was dat niet genoeg om het échte handelingskader nog eens goed door te lezen.”

De supportersgroep kijkt met de kritiek vooral naar de honderden FC-supporters die, op een doordeweekse avond, verplicht met de bus naar Rotterdam moeten. “Volstrekt krankzinnig”, schrijft de Noordtribune op Instagram. “Dit heeft ons doen besluiten om niet af te reizen naar Rotterdam en de wedstrijd te boycotten. We rekenen op begrip en vragen iedereen zich hierbij aan te sluiten.”