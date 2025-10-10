Noorderplantsoen krijgt zaterdag weer een jaarlijkse schoonmaakbeurt

Foto: Annelies van Santen

Komende zaterdag organiseren de gemeente en omwonenden weer een grote schoonmaak in het Noorderplantsoen. Iedereen kan meedoen om zwerfafval op te ruimen en het park weer netjes te maken.

De actie begint om 11.00 uur bij restaurant Zondag en duurt ongeveer anderhalf uur. De gemeente zorgt voor grijpers, handschoenen, drinken en snacks, zodat deelnemers meteen aan de slag kunnen.

Na afloop worden alle volle vuilniszakken opgehaald door de organisatie. Aanmelden voor de schoonmaakactie is niet nodig.