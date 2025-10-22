Nij Begun waarschuwt voor jokkende bedrijven rond isolatieaanpak: ‘Check bij ons of bedrijf is goedgekeurd’

Foto: Epic Fireworks via Flickr (CC BY 2.0)

Nij Begun waarschuwt woningeigenaren in Groningen en Noord-Drenthe om goed op te letten bij het aanvragen van isolatiesubsidie.

Volgens Nij Begun zijn er bedrijven actief, die zich voordoen alsof ze meewerken aan de isolatieaanpak van Nij Begun. Zij benaderen en adverteren op deze manier bij woningeigenaren, terwijl ze helemaal niet bij Nij Begun zijn aangesloten. Wie met zo’n bedrijf in zee gaat, kan geen aanspraak maken op subsidie.

Alleen bedrijven die officieel zijn aangesloten bij Nij Begun mogen meedoen aan de isolatieaanpak. Deze bedrijven werken volgens vaste prijzen en voorwaarden. Inmiddels zijn er ongeveer vierhonderd bedrijven aangesloten.

Huiseigenaren kunnen zelf controleren of een bedrijf is goedgekeurd door Nij Begun. Dat kan via de postcodecheck op de website van Nij Begun. Daar is ook een volledige lijst te vinden met alle aangesloten bedrijven, die wekelijks wordt bijgewerkt. Wie hulp wil bij het aanvragen van isolatie of subsidie, kan gratis ondersteuning krijgen van een isolatieadviseur van Nij Begun.

Wie twijfelt of een bedrijf echt bij Nij Begun hoort, kan ook contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer 050 – 316 4400 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) of per e-mail via isolatie@nijbegun.nl.

Isolatieaanpak en subsidieregeling

De isolatieaanpak van Nij Begun is ruim een maand geleden gestart. De aanpak maakt deel uit van de afspraken tussen het Rijk en de lokale overheden rond de gevolgen van de gaswinning. Dit is naar aanleiding van de parlementaire enquête over de gaswinning. Voor september konden alleen woningeigenaren die al isolatie- en ventilatiemaatregelen hebben genomen hun geld gedeeltelijk terugvragen.

Nu kunnen ook andere woningeigenaren die nog maatregelen willen nemen subsidie en hulp aanvragen. Inwoners met een laag inkomen of die in het versterkingsgebied wonen, kunnen een hoger maximumbedrag ontvangen.

De regeling geldt voor woningeigenaren in Groningen en in de gemeenten Noordenveld, Aa en Hunze en Tynaarlo. De regeling gaat gefaseerd van start. Elke maand komen nieuwe postcodes in aanmerking voor subsidieaanvragen. Wie een aanvraag wil doen, kan hier checken of de postcode al in aanmerking komt.

