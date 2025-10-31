Nij Begun investeert via Jeugdeducatiefonds in scholen met kinderen uit arme gezinnen

foto: website Bisschop Bekkersschool

De Sociale Agenda van Nij Begun steekt een miljoen euro in het Jeugdeducatiefonds. Met het geld worden de komende twee jaar 50 basisscholen in Groningen en Noord-Drenthe ondersteund met veel kinderen die in armoede opgroeien.

Tot nu toe deden 35 scholen mee met het Jeugdeducatiefonds, een fonds waarbij onder meer leraren en brugfunctionarissen subsidie kunnen aanvragen voor bijvoorbeeld een bril, schoolspullen, een nieuwe fiets, een goed bed in huis of een museumbezoek betalen voor leerlingen die dat thuis niet kunnen.

Dankzij het geld kunnen nu nog eens vijftig scholen bij het fonds aankloppen, vertelt kwartiermaker Henk Nijboer van Nij Begun: “Zo kunnen kinderen zich maximaal ontwikkelen en bestrijden we achterstanden, een van de doelen van de Sociale Agenda.”

Dat is ook nodig, vult directeur Hans Spekman van het Jeugdeducatiefonds aan: “In een regio waar aardbevingen niet alleen huizen, maar ook toekomstperspectieven hebben geraakt, is dit een belangrijke stap vooruit. Leerkrachten zien dagelijks wat hun leerlingen nodig hebben. Dankzij deze samenwerking kunnen we hen helpen om deze kinderen meer kansen te geven.”