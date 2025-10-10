Nieuwe stuwen in De Onlanden om wateroverlast te voorkomen

Foto: Noorderzijlvest

In De Onlanden zijn deze week de werkzaamheden begonnen voor een grotere waterberging. Waterschap Noorderzijlvest laat twee nieuwe stuwen bouwen bij de Hooiweg en past de bestaande Doolhofstuw aan, met als doel beter voorbereid te zijn op hevige regenval en overstromingen.

De capaciteit van de waterberging wordt vergroot van 7,5 naar 12,7 miljoen kubieke meter water. Bij de Hooiweg komen twee nieuwe stuwen: de Vischluststuw in het noorden en de Rowolderstuw in het zuiden. In normale omstandigheden blijven deze stuwen open, zodat het water vrij kan stromen. Bij zware regenval worden ze omhoog gezet om tijdelijk water vast te houden. Ook krijgt de Doolhofstuw een nieuwe klep en worden de kades verhoogd.

De werkzaamheden aan de stuwen duren tot het voorjaar van 2026. Naast de bouw van de stuwen worden begin volgend jaar de kades in het gebied verhoogd en huizen extra beschermd. Ook komen er natuurmaatregelen, zoals vluchtheuvels voor dieren bij hoog water en nieuw moerasgebied voor vogels als de roerdomp. Volgens Martijn Bakker van Staatsbosbeheer maken deze aanpassingen de natuur sterker en beter bestand tegen extreme weersomstandigheden. De volledige uitbreiding van de waterberging moet in 2027 klaar zijn.