Nieuw kunstcentrum VRIJDAG krijgt de naam Tumult

Foto: Rieks Oijnhausen

Het nieuwe kunstcentrum van VRIJDAG in de Sint Janstraat gaat, Tumult heten. Dat werd donderdagmiddag bekendgemaakt, toen het hoogste punt van het nieuw te bouwen gebouw werd bereikt.

Tijdens de viering van dit moment werd stilgestaan bij het bereiken van het hoogste punt. Met een druk op de knop werd de naam van het gebouw onthuld, op een blauwe vlag stond de nieuwe naam Tumult.

VRIJDAG is een centrum voor kunst en cultuur met een breed aanbod aan cursussen en activiteiten op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst.

Naar verwachting zijn de bouwwerkzaamheden medio 2026 afgerond, waarna het gebouw wordt ingericht. Volgens de planning kan VRIJDAG eind 2026 het nieuwe onderkomen in gebruik nemen.