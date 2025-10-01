Nieuw schoolgebouw voor IKC De Wegwijzer

CBS De Wegwijzer (huidig pand\) - Foto: Google Maps - Streetview

IKC De Wegwijzer aan de Prunusstraat in de wijk Selwerd krijgt een nieuw schoolgebouw. Het pand komt op de plek van de huidige school.

De school komt in aanmerking voor extra vierkante meters, zodat de lessen gegeven kunnen worden in kleinere groepen. De gemeente heeft inmiddels een architect geselecteerd.

De school krijgt veertien flexibele groepsruimtes, twee groepen kinderopvang en een eigen gymlokaal. De school wordt aangesloten op Warmtestad. Het gebouw wordt zoveel mogelijk opgebouwd uit hout. De werkzaamheden starten naar verwachting medio volgend jaar en duren ongeveer een jaar.

De buitenruimte van de school is in principe buiten schooltijden openbaar toegankelijk voor de buurt. Net als nu kunnen kinderen er spelen. Voor de hoofdingang aan de Acacialaan komt een autoluwe zone