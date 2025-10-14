Nieuw ontwerp Paddepoelsterbrug gepresenteerd: ‘Helix komt op een wierde te liggen’

Visualisatie van de nieuwe Paddepoelsterbrug waarbij de helix op een wierde is gebouwd. Foto: gemeente Groningen

In het bezoekerscentrum Reitdiep van Het Groninger Landschap wordt op 27 oktober het voorlopig ontwerp van de nieuwe Paddepoelsterbrug gepresenteerd. De verwachting is dat de bouw van de brug eind 2026 of begin 2027 zal beginnen.

“In het bezoekerscentrum zijn geïnteresseerden op 27 oktober tussen 16.00 en 20.00 uur welkom om te komen bekijken hoe de brug en de helix eruit komen te zien, waar de fietspaden komen te liggen en waar we groen gaan planten,” schrijft de gemeente Groningen. De nieuwe brug zal worden gebouwd ter hoogte van het zonthermiepark Dorkwerd. In 2023 is de locatie van de brug door de raad vastgelegd in een raadsvoorstel. Hoe de brug er precies uit komt te zien, staat echter nog niet vast.

Hellingbanen

De nieuwe Paddepoelsterbrug wordt een hoge, vaste brug met hellingbanen voor fietsers en voetgangers. Het voorlopig ontwerp is bijna voltooid. Vorig jaar zomer werden de ideeën voor het ontwerp gepresenteerd. Die zijn nu verder uitgewerkt en verbeterd. De belangrijkste verandering is dat de helix aan de noordzijde van het Van Starkenborghkanaal is omgedraaid. Daardoor is deze verder van de woningen aan de Paddepoelsterweg komen te liggen, wat ook de verkeersveiligheid ten goede komt.

Uit visualisaties blijkt dat de helix op een kleine wierde, een kunstmatige heuvel, komt te liggen. Rond deze wierde komt een sloot te liggen met een plasdrasrand. Ook wordt er groen geplant. “Met omwonenden en organisaties gaan we nu in gesprek over het voorlopig ontwerp. Samen doen we de laatste verbeteringen. In december gaat het definitieve ontwerp naar de gemeenteraad.”

De Paddepoelsterbrug is al ruim zeven jaar buiten gebruik. Door een bedieningsfout werd de brug in 2018 aangevaren, waardoor deze zwaar beschadigd raakte. Rijkswaterstaat besloot het brugdek te vernietigen en de bruggenhoofden te verwijderen. Sindsdien is er geen verbinding meer over het Van Starkenborghkanaal. Omwonenden moeten omrijden via de Dorkwerderbrug of via de Walfridusbrug.