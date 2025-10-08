Nieuw kindcentrum ‘De Poort’ officieel geopend in Ten Boer

In Ten Boer is woensdag kindcentrum ‘De Poort’ feestelijk geopend. De officiële opening werd verricht door wethouder Inge Jongman.

Het kindcentrum is een samenwerking tussen bassischool De Poort en kinderopvangorganisatie De Opstap, die sinds dit schooljaar onder één dak zitten. Door onderwijs en opvang te combineren, willen de betrokken partijen kinderen een vertrouwde en samenhangende omgeving bieden. “Doordat we nu onder één dak zitten, kunnen we veel beter afstemmen wat ieder kind nodig heeft. Die korte lijntjes maken echt het verschil,” aldus interim-directeur Tiny van Dam.

De samenwerking kwam tot stand via Noorderbasis, de stichting achter De Poort. Toen duidelijk werd dat de school ruimte over had én De Opstap op zoek was naar een nieuwe locatie, werd de samenwerking al snel concreet.

Tijdens de opening konden genodigden een kijkje nemen in het nieuwe gebouw en kennismaken met het team van De Opstap. De betrokkenen kijken uit naar hun samenwerking.