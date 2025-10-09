Nieuw dorpsommetje in gedachten? Provincie Groningen wil het aanleggen en zelf betalen

Foto Andor Heij. Wandelpad Stadspark.

De provincie Groningen roept dorpsverenigingen en bewonersgroepen op om samen een nieuw dorpsommetje te bedenken. Het mooiste idee wint de volledige aanleg, inclusief financiering en begeleiding.

Een dorpsommetje is een korte wandelroute door en rond het dorp. Je kunt er genieten van het landschap, elkaar ontmoeten en ontspannen.

De provincie heeft al meer dan 45 van deze routes. Wie een nieuw dorpsommetje in gedachten had, of dit nu wil doen, kan een idee insturen bij de Provincie Groningen vóór 14 februari 2026.

Op donderdag 16 oktober is er een inspiratiebijeenkomst in het provinciehuis voor tips. Aanmelden kan via de website van de provincie Groningen.