NAM niet strafrechtelijk vervolgd voor gaswinning

Foto via Groninger Bodem Beweging

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft besloten dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) niet strafrechtelijk vervolgd zal worden voor het in gevaar brengen van bewoners door gaswinning in Groningen.

Volgens het Openbaar Ministerie Noord-Nederland is er sprake van aanzienlijke schade aan woningen als gevolg van de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen. Toch zou dit in geen enkel geval hebben geleid tot concreet gevaar voor het leven van bewoners.

De Groninger Bodem Beweging reageert teleurgesteld. Volgens voorzitter Coert Fossen en advocaat Emile van Reydt doet deze uitspraak geen recht aan de risico’s en de schade die veel huizen in het aardbevingsgebied ondervinden. De organisatie legt zich nog niet neer bij de uitspraak en overweegt een stap naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.