Komende zaterdag 25 oktober is de Nacht van de Nacht.

Tijdens deze landelijke actie worden overal lichten gedoofd om aandacht te vragen voor lichtvervuiling, die slecht is voor mens en natuur én ons zicht op de sterrenhemel wegneemt. We spraken met Jeffrey Bout over het belang van duisternis in de nacht.

Om dit te ervaren kun je bijvoorbeeld naar de vele evenementen in stad en ommeland, zoals bezoek aan de Blaauw sterrenwacht in stad, aan nachtwandelingen en aan kleine initiatieven zoals de opening van een amateur sterrenwacht in Ulrum.

Dat alles om te de noodzaak te zien om lichtvervuiling terug te dringen. Door opkomst LED verlichting is er een stijging die een bedreiging is voor nachtdieren en die ook voor mensen ongezond is. Mensen bewust maken van onnodige verlichting, ook in de eigen achtertuin. En het Groningse dark sky park Lauwersmeer als positief verhaal !

Jeffrey is verheugd met nieuwe verlichting van de Martinitoren (misschien verrassend) maar geplande aanpassing van licht in de stad moet niet alleen zoals gepland duurzaam zijn, maar ook minder worden d.m.v. effectiviteitsverbetering.

Want bewondering van de sterrenhemel is een onderdeel van alle menselijke culturen en gaat velen (waaronder ikzelf uiteraard) aan het hart. Laten we daar niet slordig mee omgaan.

