Muur Vechtstraat behoudt monumentale status – toekomst net geopende muurschildering onzeker

Onthulling van het kunstwerk (foto: Rieks Oijnhausen)

De muurschildering aan de Vechtstraat in Groningen is geschilderd op een muur die behoort tot een monumentaal pand. Dat laat de gemeente maandag weten aan RTV Noord nadat wethouders zich over de zaak hebben beraad. Wat de gevolgen zijn voor het kunstwerk, is nog niet duidelijk.

Volgens de gemeente is de zijgevel, waarop het kunstwerk is geschilderd, onlosmakelijk verbonden met de rest van het monumentale pand. Dit heeft er mee te maken dat de muur ervoor zorgt dat het gebouw wind- en waterdicht blijft. Als de muur wordt verwijderd, kan het pand onherstelbaar beschadigd raken en onbewoonbaar worden, aldus de gemeente.

Wel of geen monumentale muur?

Vier kunstenaars van het internationale collectief Toyisme werkten samen meerdere maanden aan het kunstwerk op initiatief van de Groninger Dejo. In eerste instantie hadden zowel de gemeente als de eigenaar van het pand toestemming gegevens voor de muurschildering. Kort voor de onthulling van het kunstwerk kwam de gemeente daarop terug: zij stelde dat de muur onderdeel is van een gemeentelijk monument, waardoor beschildering niet is toegestaan.

Dejo vernam vervolgens van een architect – die in het verleden betrokken was bij renovatie van het pand – dat het kunstwerk geschilderd was op een opzetmuur uit 1960. Deze is volgens hem tegen de originele monumentale muur geplaatst, waardoor de geschilderde muur zelf niet monumentaal zou zijn. De gemeente ziet dat anders en stelt dat de muur, ondanks dat deze later is toegevoegd, wel degelijk onderdeel is van het gemeentelijk monument.

En nu?

De nieuwe uitspraak van de gemeente zet het voortbestaan van het kunstwerk op losse schroeven. Als het aan de gemeente ligt, moet de beschildering, die volgens Dejo zo’n 100.000 euro kostte, worden weggehaald. Maar daar gaat de Groninger niet zomaar mee akkoord. “Kijkend hoe de gemeente hiermee is omgegaan, hadden we niet anders verwacht”, vertelt Dejo aan OOG. “Teleurstellend.” Samen met de kunstenaars gaat hij beraden welke stappen ze gaan ondernemen.