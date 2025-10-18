Monsterscores PKC’83 en Velocitas 1897 in districtsbeker

Foto Andor Heij: PKC'83 - FC Lewenborg

PKC’83 en Velocitas wisten zaterdag in de noordelijke districtsbeker acht maal te scoren en plaatsten zich voor de tweede knock-outronde. Ook ON, Groen Geel en Lycurgus zijn door. Gruno kreeg dubbele cijfers om de oren.

PKC’83 (4e divisie) – FC Lewenborg (4e klasse) 8-1

FC Lewenborg verstopte zich niet en deed in het eerste deel van de eerste helft goed mee met PKC’83, dat vier klassen hoger speelt. Een vrije trap van Omar Kavak na een half uur en een achterwaartse kopbal van Peter van Son knakten de Lewenborgers: 2-0.

Na rust kwamen diverse basisspelers van PKC, die op de bank begonnen, in de ploeg. Een van hen, Rob Schokker, gaf meteen het laatste zetje tegen een indraaiende corner van Kavak. Schokker tekende halverwege de tweede helft voor de 4-0. Via Van Son en nog twee keer Schokker werd het 7-0.

FC Lewenborg kreeg na 80 minuten de eretreffer waar de ploeg recht op had. Cas Metus knalde hard raak. Willem Bel tekende voor de 8-1 eindstand.

Bedum (2e) – Oranje Nassau (1e) 2-3

Het verslag van deze wedstrijd staat hier

Holwierde (3e) – Velocitas 1897 (1e) 2-8

SJS (4e) – Groen Geel (3e) 0-3

VVSV’09 (5e) – Lycurgus (4e) 0-1

Joost Gerds was in de slotfase het goudhaantje voor Lycurgus.

Gruno (5e) – Zuidhorn (3e) 0-10

Gruno was kansloos tegen het twee klassen hoger spelende Zuidhorn. Na een 6-0 ruststand kon Gruno de dubbele cijfers niet voorkomen.

Donderdag al gespeeld:

HFC’15 (4e) – Be Quick 1887 (1e) 1-4

Siddeburen (3e) – GVAV Rapiditas (2e) 1-3

Grijpskerk (2e) – Haren (5e) 8-1

