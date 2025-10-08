Minister Paul opent Route Rubicon op Suikerterrein

foto: Roel Breet

Minister Mariëlle Paul opent maandag de nieuwe locatie voor de Route Rubicon op het Suikerterrein. Route Rubicon helpt jongeren in een kwetsbare positie om alsnog een diploma te halen.

Het gebouw wordt maandag officieel in gebruik genomen en daarmee start ook de eerste groep in de stad Groningen. Naast minister Paul van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn ook Nij Begun-kwartiermaker Henk Nijboer, wethouder Carine Bloemhoff en Noorderpoort-bestuurder Gerda Dekker aanwezig. Dankzij Nij Begun, de gemeente Groningen kon Noorderpoort dit bijzondere leertraject naar de stad uitbreiden. Er zijn al locaties in vijf andere gemeenten in Groningen.

Met Route Rubicon worden jongeren in een kwetsbare positie om (alsnog) een mbo 2-diploam te behalen. Het betreft jongeren die om verschillende redenen zijn uitgestroomd uit het reguliere onderwijs. Route Rubicon helpt hem met het ontdekken van hun talenten en leert hen om zelfstandig te zijn. Het zorgt ook voor meer zelfvertrouwen, zingeving en structuur in het dagelijkse leven.