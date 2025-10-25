Minderjarige jongen ernstig gewond bij steekpartij in Beijum, politie zoekt getuigen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij in de omgeving van de Godekenheerd in de wijk Beijum is in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie.

Het incident vond rond 02.20 uur plaats. “Na de melding troffen wij de jongen aan de Godekenheerd,” vertelt een politiewoordvoerder. “Al snel bleek dat hij ernstig gewond was geraakt als gevolg van een steekincident. De hulpverlening werd opgestart en het slachtoffer is na stabilisatie overgebracht naar het ziekenhuis. Wij zijn direct gestart met een onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het steekincident. We hebben gesproken met het slachtoffer en mogelijke getuigen. Op dit moment gaan we ervan uit dat het steekincident plaatsvond in de omgeving van de Godekenheerd.”

Er is nog niemand aangehouden. “Zaterdag voeren we een buurtonderzoek uit. Daarnaast is de recherche op zoek naar tips, camerabeelden en andere informatie. Heb je iets gezien of gehoord van een incident in de omgeving van de Godekenheerd? Heb je camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera waarop iets te zien is? Heb je iemand horen praten over het steekincident? Of weet je wie betrokken zijn geweest bij het incident? Neem dan contact op met de politie via 0900 88 44 of deel je informatie anoniem via 0800 7000.”