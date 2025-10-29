Minder meldingen bij Bureau Vertrouwenspersoon van de RUG

Foto: Cisca Wijmenga

Het aantal meldingen bij het Bureau Vertrouwenspersoon van de Rijksuniversiteit Groningen is voor het eerst in jaren niet toegenomen. Dat meldt de Ukrant.

Vorig jaar kwamen er bij het bureau 187 meldingen binnen. Dat zijn er 16 minder dan in 2023. Van de 187 meldingen van vorig jaar gingen er 87 over ongewenst gedrag. In bijna de helft van die gevallen ging het om agressie en geweld. Daar valt ook seksuele intimidatie en pestgedrag onder.

Het is volgens de vertrouwenspersonen onduidelijk waar de afname vandaan komt. Wellicht komt het omdat mensen zich dankzij de vele RUG-campagnes over sociale veiligheid bewuster zijn geworden van hun gedrag. Het zou ook kunnen dat studenten onvoldoende bekend zijn met de mogelijkheid om een gesprek met de vertrouwenspersoon te hebben.