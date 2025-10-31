Milieuactivisten houden stil protest in Groninger Museum tegen fossiele sponsoring

Foto via Fossil Free Culture NL

Een groep kunstenaars en klimaatactivisten heeft vrijdag actie gevoerd in het Groninger Museum. Het collectief Fossil Free Culture NL vindt dat het museum moet stoppen met sponsoring door de gasbedrijven GasTerra en Gasunie.

De groep voerde een stille performance uit in een zaal van de tentoonstelling It’s About Time. De deelnemers stonden in een rij en noemden één voor één musea in Nederland die al zijn gestopt met fossiele sponsoring. Daarmee wilden ze laten zien dat andere instellingen volgens hen verder zijn dan het Groninger Museum.

Ook telden ze op symbolische manier de tijd, om duidelijk te maken dat het museum volgens hen achterloopt in het maken van klimaatgerelateerde keuzes.

Actievoerders willen stop gassponsoring

Het gaat om het collectief Fossil Free Culture NL. Volgens hen is het Groninger Museum het laatste grote museum in Nederland dat nog fossiele bedrijven als sponsor heeft. Zo beëindigde het Drents Museum onlangs de samenwerking met de NAM.

De activisten zeggen dat sponsoring door gasbedrijven niet past bij deze tijd en dat cultuurinstellingen geen bedrijven moeten ondersteunen die bijdragen aan klimaatverandering. Ze spreken van “vuile” sponsoring en vinden dat het museum zijn reputatie schaadt door de samenwerking.

Fossil Free Culture voerde eerder vergelijkbare acties uit. Bij het museum in Stad werd twee jaar geleden een grote ‘scheur’ op de muur geprojecteerd en stopten actievoerders hun zelfgemaakte kaartjes tussen de waar in de museumwinkel. Ook hing de protestgroep al eens een groot spandoek onder de H.N. Werkmanbrug.

Groninger Museum wil nog niet van gasgeld af

Het Groninger Museum zelf stelt bewust te zijn van de klimaatcrisis en accepteert daarom, naar eigen zeggen, geen sponsoring van ‘organisaties die geen bijdrage (willen) leveren aan of zich inzetten voor het tegengaan van klimaatverandering’.

“Op dit moment is het Groninger Museum ervan overtuigd dat GasTerra en Gasunie zich hard inzetten om een bijdrage te leveren aan de energietransitie”, schrijft het museum nog steeds op haar website. “Beiden werken bovendien aan het faciliteren van duurzame alternatieven. Hun cijfers, investeringen en de inzet van personeel, knowhow en technologie tonen dat ze actief investeren in de energietransitie, onderweg naar een duurzame toekomst. Daarmee heeft het Groninger Museum op dit moment voldoende vertrouwen in beide.”

‘Onbegrijpelijk’

Dat is volgens FFCNL niet genoeg. “Door samen te werken met gasbedrijven krijgen deze vervuilende industrieën een positiever imago, aldus woordvoerder Maria Rietbergen. “Nu het klimaat jaar na jaar verder instort, vinden wij het onbegrijpelijk dat een openbaar museum ervoor kiest om de fossiele industrie te blijven promoten.”