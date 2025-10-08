‘Meeste oud papier in Stad wordt nog altijd door verenigingen ingezameld’

Foto: Wikimedia Commons

Het meeste oud papier in de gemeente wordt nog steeds door verenigingen, scholen en kerken opgehaald. Dat laat het gemeentebestuur woensdag weten in een reactie op zorgen vanuit de raadsfractie van het CDA. Slechts een paar verenigingen zijn dit jaar afgehaakt vanwege een tekort aan mankracht, stelt het college.

Het college reageert daarmee op zorgen vanuit het CDA. De fractie stelde een maand geleden dat veel verenigingen en kerken het steeds moeilijker krijgen om geld te verdienen met het inzamelen van oud papier. Naast een tekort aan vrijwilligers wees de fractie op strenge veiligheidseisen als oorzaak.

Maar de situatie in de gemeente Groningen is anders dan elders in de provincie, stelt het gemeentebestuur. Het meeste oud papier wordt nog steeds door verenigingen, scholen en kerken opgehaald. In totaal zamelen veertig organisaties in onze gemeente het oud papier in. Slechts vier verenigingen stopten dit jaar, volgens het college op eigen verzoek, vanwege een tekort aan vrijwilligers.

In die gevallen nam de gemeente de inzameling na een half jaar over. Meestal lukt het de verenigingen om het papier zelf op te halen. Alleen in uiterste nood wordt de gemeente ingeschakeld om de routes tijdelijk over te nemen, besluit het college.

Daarom is het nu nog niet nodig om verenigingen financieel te compenseren voor misgelopen inkomsten, stelt het gemeentebestuur. Een garantievergoeding vanuit de afvalstoffenheffing zorgt altijd voor een minimale opbrengst. De gemeente wil alleen overgaan tot compensatie wanneer het stoppen met de inzameling noodzakelijk is door wijzigingen in het gemeentelijk beleid.