Meerdere Groningse cultuurorganisaties sluiten zich aan bij boycot Israël

Meer dan driehonderd culturele instellingen uit Nederland en België hebben aangekondigd niet langer samen te werken met Israëlische organisaties. Ook een aantal Groningse gezelschappen sluit zich aan.

Onder meer het Grand Theatre, Het Houten Huis, Het Resort en festival Noorderzon hebben de boycot ondertekend. De kans is aanwezig dat nog meer instellingen uit de gemeente zich aansluiten. De organisaties sluiten zich aan bij onder meer TivoliVredenburg in Utrecht, museum Bonnefanten in Maastricht en Theater Oostpool in Arnhem. In België doen onder meer het Museum voor Schone Kunsten Gent en de Koninklijke Vlaamse Schouwburg mee.

“Wat ons betreft is de ondergrens van democratische en humanitaire normen in Gaza bereikt”, laat het Grand Theatre vrijdagochtend weten over haar deelname aan de boycot. “Het theater bestaat bij de gratie van democratie en we voelen nu de noodzaak ons moedig en stevig uit te spreken tegen genocide en voor deze culturele boycot van het Israëlische regime. ”

‘Niet gericht tegen individuele Joden of Israëli’s’

Met de boycot willen de organisaties een signaal afgeven tegen het geweld in Gaza. Volgens de initiatiefnemers gaat het om een principieel standpunt. Zij benadrukken dat de actie niet is gericht tegen individuele Joden of Israëli’s, maar tegen instellingen en bedrijven die volgens hen bijdragen aan schendingen van het internationaal recht.

De initiatiefnemers zien de actie als onderdeel van een bredere internationale beweging. Zij verwijzen naar eerdere culturele en economische boycots, zoals die tegen Zuid-Afrika in de tijd van de apartheid. Het doel is om druk te zetten op andere sectoren – van politiek en economie tot sport en wetenschap – om eveneens afstand te nemen van Israëlische instellingen.