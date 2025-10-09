Massale hackpoging op het Stadhuis

In het Stadhuis vond deze donderdag de tweede editie van Hack050 plaats. Tijdens dit bijzondere evenement probeerden studenten en ethische hackers – oftewel ‘nette hackers’ – de digitale systemen van de gemeente binnen te dringen. Niet om schade aan te richten, maar juist om kwetsbaarheden op te sporen.

De gemeente Groningen wil met Hack050 haar digitale veiligheid verbeteren. De deelnemers zoeken de hele dag achter hun laptop naar fouten in de systemen. Zo helpen ze de gemeente om beter bestand te zijn tegen cyberaanvallen.

Vorig jaar bleek Hack050 al een groot succes. Toen ontdekte winnaar Daniël Wolters meerdere kwetsbaarheden.

Voor de hackers is het een uitdagende wedstrijd, voor de gemeente een kans om te leren – een echte win-winsituatie.