Martinitoren schittert weer: nu met duurzame LED-verlichting

De lichtshow (foto: Ruben Feiken)

Vanaf maandagavond 13 oktober is de Martinitoren weer in volle glorie te bewonderen. Met een nieuw systeem van duurzame LED-verlichting schittert het icoon van Groningen voortaan op een duurzame manier op de Grote Markt.

De installatie van de nieuwe verlichting is maandagavond rond half 8 ingeluid met het Gronings volkslied – gespeeld met de klokken van de Martinitoren – en een kleine licht show. Een uniek moment voor de Groninger.

Zeven keer minder energie

De gemeente Groningen wil met dit project laten zien dat erfgoed en duurzaamheid goed samengaan. De nieuwe verlichting verbruikt wel zeven keer minder energie dan de vorige installatie en is daarmee een stuk duurzamer dan de vorige.

“De Martinitoren is verkozen tot de mooiste toren van Nederland. Samen met de Martinikerk is hij onlosmakelijk verbonden met Groningen – met zowel de stad als de regio.”, aldus wethouder Mirjam Wijnja. “We zijn blij dat we deze monumenten op een zorgvuldige en duurzame manier kunnen verlichten.”

Nieuwe stap voor binnenstadverlichting

De duurzame verlichting van de Martinitoren is onderdeel van een bredere aanpak van de binnenstad. De gemeente vervangt op steeds meer plekken de oude verlichting door LED, met als doel de sfeer te verbeteren én het energieverbruik te verlagen. Eerder dit jaar kreeg de Martinikerk al nieuwe, verduurzaamde verlichting.