Martinitoren baadt vanaf maandag weer iedere nacht in het licht

Eem impressie van de Martinitoren in haar nieuwe verlichting - Beeld: Studio DL

Vanaf de maandagavond is de Martinitoren weer iedere avond en nacht permanent van veraf te zien in het donker. Dan wordt de nieuwe verlichting van de toren officieel ‘aangezet’.

De toren heeft inmiddels nieuwe energiezuinige LED-verlichting, die tien keer minder stroom verbruikt dan de oude installatie. Het licht heeft een uniek verloop: warm aan de voet en koeler aan de top, zodat de architectonische details beter zichtbaar worden.

De nieuwe verlichting maakt deel uit van een breder plan voor de binnenstad. Met de principes ‘city light’ en ‘living light’ wil de gemeente een zachtere, bredere verlichting realiseren die straten en openbare ruimtes beter uitlicht.

Drie jaar in het donker

De oude verlichting werd eind 2022 uitgeschakeld om energie te besparen, na de stijgende prijzen door de oorlog in Oekraïne. Sindsdien stond de toren bijna twee jaar grotendeels in het donker, met alleen tijdelijke verlichting tijdens onder meer Wintergoud en ESNS.

De gemeenteraad vroeg lange tijd sinds oplossing. Die zou er komen dankzij nieuwe, dynamische ledverlichting, die vorig jaar zou worden getest. Maar door dat plan ging vorig jaar een streep: de tests lieten problemen zien in het systeem, die eerst verholpen moesten worden.

Officieel moment

De nieuwe verlichting was de aflopen weken al een aantal keren te zien. De betrokken bedrijven bij het ontwerp en de bouw van de installaties testten daarmee of alles werkt zoals het moet. Dat viel veel Stadjers op en ook raadsleden lieten weten blij te zijn met de aanblik van de bekendste toren van Groningen.

Verantwoordelijk wethouder Mirjam Wijnja heeft de raadsleden gevraagd om de avond van komende maandag (13 oktober) vrij te houden in hun agenda. Dan gaat de nieuwe verlichting ‘officieel’ aan, aldus de wethouder: “Hiermee krijgt de toren als belangrijk symbool van de stad weer de statuur die het verdient.”