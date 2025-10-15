Martinikerk staat weer volledig in de spotlight: “De kerk straalt gewoon weer”

Naast de Martinitoren heeft ook de Martinikerk nieuwe lampen gekregen. Veel lampen in de kerk waren al geruime tijd aan vervanging toe. Maandagavond werd de nieuwe belichting aan het publiek gepresenteerd.

In de Martinikerk waren veel lampen kapot of functioneerden nog maar deels. De vervanging was geen goedkope klus en moest door de kerk zelf worden bekostigd. Via particuliere fondsen en een crowdfundingsactie werd het benodigde bedrag bij elkaar gebracht.

Directeur van de kerk, Betty Knigge, is dolblij met het resultaat. Ze is vooral te spreken over het feit dat de kunstwerken van Egbert Modderman weer goed verlicht zijn. “Die hingen steeds in het donker en dat kan natuurlijk eigenlijk niet met zulke prachtige werken”, aldus Knigge.