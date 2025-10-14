Marian van Dijken nieuwe gedeputeerde BBB Groningen

Marian van Dijken. Foto: BBB Midden-Groningen

Marian van Dijken is de nieuwe gedeputeerde van BBB Groningen. Van Dijken volgt hiermee Gouke Moes op, die begin september is aangesteld als Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Van Dijken is raadslid van de Boer & Burger Partij Midden-Groningen en krijgt in haar nieuwe rol bij de provincie de portefeuilles energie, digitale transformatie, en sport en bewegen.

In 2022 zegde Van Dijken samen met vier andere fractieleden het samenwerkingsverband met Leefbaar Midden-Groningen (LMG) op, waarna de partijen weer afzonderlijk verdergingen.

De Provinciale Staten moeten de voordracht van Van Dijken nog wel officieel goedkeuren. De BBB wil het komend jaar ook meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Groningen.