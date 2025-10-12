Marathonuitzending Radio Esperando jaagt op recordbedrag voor Beatrix Kinderziekenhuis

Ingezonden foto

Ook dit jaar organiseert Radio Esperando rond de kerstdagen weer een marathonuitzending vanuit de Veronica Bar aan de Ulgersmaweg. Volgens Tino Meijering is het doel dit jaar een recordbedrag op te halen voor het UMCG Beatrix Kinderziekenhuis.

Tino, wat gaat er vanaf 22 december gebeuren?

“Voor het vierde jaar op rij zijn we met ons radiostation te gast in het café van Jan Knevelman. Tot het einde van het jaar zenden we dag en nacht een radioprogramma uit vanuit de bar. Met de uitzending halen we door middel van verschillende acties geld op voor het goede doel: het Beatrix Kinderziekenhuis. Vorig jaar hebben we een bedrag van 15.000 euro opgehaald, waarmee het ziekenhuis mooie dingen heeft kunnen doen. En eigenlijk willen we dat bedrag dit jaar overtreffen. We willen de kinderen die met deze vreselijke ziekte te maken krijgen, maar ook hun ouders, een hart onder de riem steken. Met het geld hopen we dat er dingen aangeschaft kunnen worden die de pijn wat verzachten.”

Op welke manier halen jullie geld op?

“Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een bingo georganiseerd waarmee geld werd opgehaald. Maar er vonden ook verlotingen plaats van producten die ons door sponsoren waren gegund. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een televisietoestel, een magnetron, rollades en vijftien volle boodschappentassen. Deze prijzen worden beschikbaar gesteld door sponsoren die wij in de vorm van een veiling uitreiken. Voor de aanstaande editie zoeken we nog bedrijven of instellingen die ons willen sponsoren. Heb je interesse, dan kun je contact opnemen met de Veronica Bar of je kunt met ons contact zoeken.”

Over ruim twee maanden dan begint jullie uitzending. Jullie zullen vast al heel druk zijn met de voorbereidingen…

“Dat klopt. En eigenlijk hebben we heel goed nieuws gekregen. Afgelopen week is de vergunning rond gekomen. We hebben toestemming gekregen om vanaf 22 december legaal uit te zenden op de FM 100.00 Mhz. Daardoor zijn we zowel online als via de FM in en in een klein gebied rond de stad te beluisteren. Nu we deze vergunning rond hebben, kunnen we aan de slag met het zetten van de puntjes op de ‘i’. Het programma, wat we gaan doen, moet bijvoorbeeld nog bedacht worden. En ook is het de bedoeling dat er tijdens de marathon artiesten live gaan optreden in de bar. Dat gaan we de komende periode regelen.”

Het lijkt me een grote klus, want een uitzending vanaf locatie maak je niet zomaar…

“Er komt absoluut veel bij kijken. We bouwen een studio op in de Veronica Bar. Het ingewikkelde zit hem in de combinatie online en uitzenden via FM. Wat je wilt is dat het goed klinkt via de radio. Dat het qua geluidsprocessing goed klinkt, dat het niet uit de bocht vliegt en dat het geluid niet overstuurt. Daarom beginnen we een dag eerder al met opbouwen, waarbij we ook toestemming hebben om op die dag te testen. Daardoor kunnen we het perfect maken.”

Nu ken ik dergelijke marathons ook van vroeger waarbij clandestiene radiozenders illegaal de drie meter band bespeelden…

“Als je mij dertig jaar geleden gevraagd had, dan had ik waarschijnlijk gezegd dat het geheime, het illegale wel iets heeft. Maar tegenwoordig moet je dat niet meer willen. De straffen zijn hoog. Het wordt echt als een economisch delict gezien. Toch hebben wij er wel last van. We hebben dus een evenementenvergunning, waarbij we vorig jaar diverse keren werden weggedrukt door illegale zenders. Kijk, bij een vergunning moet je je houden aan de regels. Je mag draaien met zoveel watt. Als er dan een zender op jouw frequentie uit gaat zenden met een hoger wattage, dan heb een probleem. Hopelijk blijft zoiets ons dit jaar bespaart.”

De marathon wordt gemaakt door de medewerkers van Radio Esperando. Wat is dit voor station?

“Wij bestaan al ruim tien jaar. Op dit moment hebben we zo’n veertien dj’s die er samen voor zorgen dat we eigenlijk elke dag een dagvullend online programma uitzenden. Een aantal maanden geleden hadden we een feestavond dat gehouden werd in wijkcentrum De Schakel. Daar kwamen zeker zo’n driehonderd mensen op af. Wat wij merken is dat wat wij doen in trek is. En dat merken we tijdens de marathonuitzending in december extra. Hoeveel luisteraars we dan hebben, dat is onbekend. Maar afgaande op de reacties en de verzoekjes voor liedjes die gedaan worden, vermoeden wij dat dit er toch zeker enkele honderden zijn.”

Zelf ben je tijdens de marathonuitzending ook te horen. Welke plaat ga je dan absoluut zeker draaien?

“Ik zit dan toch wel aan een kerstplaat te denken, die goed past in die tijd van het jaar. Ik kies voor ‘Zilveren Ster’ van Siska & The Rainaldo’s. Ook nog eens Groningse artiesten. Maar wat misschien wel goed is om te zeggen is dat we niet uitsluitend Nederlandstalige muziek draaien. Country, western, eighties en nineties. Het komt bij ons allemaal voorbij. Dus als je fan bent van Jon Bon Jovi, vraag dit dan gerust aan. We proberen het zo breed mogelijk te maken. Als het gaat om hardcore en techno, dat vinden we wel wat lastiger. Uiteindelijk denken we toch dat we hiermee een groot publiek aanspreken.”

De Zilveren Ster van Siska & The Rainaldo’s: