Manifestatie ‘Getuigen van Gaza – Groningen’ eindigt maandag

Foto: Rieks Oijnhausen

Maandag 6 oktober om 11.00 uur komt er een einde aan de manifestatie Getuigen van Gaza – Groningen. Dat meldt de organisatie.

Zo’n 200 mensen lazen sinds afgelopen woensdag in een tent op de Grote Markt in ruim 120 uur non-stop de namen voor van ruim 800 Israëlische en 69 duizend Palestijnse dodelijke slachtoffers die vanaf 7 oktober 2023 overleden in Israël en Gaza.

De korte slotbijeenkomst zal hetzelfde karakter dragen als de manifestatie zelf: sober en respectvol. De laatste vijftien Palestijnse namen worden gezamenlijk voorgelezen. Ook wordt een korte toespraak gehouden en een gedicht voorgedragen. Vervolgens wordt de namenlijsten overgedragen aan een delegatie uit Amersfoort, die het stokje van het voorlezen van de namen overneemt.

