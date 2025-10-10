Man uit Tolbert krijgt boete voor vliegen met drone boven politiebureau en UMCG

Foto: Andor heij

Een 21-jarige man uit Tolbert heeft een boete van 400 euro gekregen, omdat hij met een drone vloog boven het politiebureau in Groningen en in de buurt van het UMCG.

De overtreding vond plaats op 19 februari vorig jaar. Een agent zag die dag een drone boven het politiebureau vliegen en ging meteen poolshoogte nemen. Toen hij aankwam, zag hij een auto met meerdere mensen die net wilden wegrijden. In de auto zat ook de man die nu is veroordeeld. De verdachte zelf was niet aanwezig bij de rechtszaak.

De agent vond in de auto een tas met lampjes. De mannen gaven toe dat ze met de drone hadden gevlogen, omdat ze wilden kijken of een eerder in beslag genomen auto van een van hen nog bij het politiebureau stond.

Volgens de officier van justitie is vliegen boven een politiebureau verboden en ook de zone rond het UMCG is een zogeheten no-flyzone. Dat betekent dat daar niet met drones gevlogen mag worden, omdat dit gevaar kan opleveren voor het overige luchtverkeer. Een traumahelikopter had bijvoorbeeld gehinderd kunnen worden bij een noodsituatie.

De officier vond dat dit de zaak zwaarder maakte, maar hield er ook rekening mee dat de man geen kwade bedoelingen had en zich vooral door vrienden had laten meeslepen.