“Maandag kortstondige opklaringen, komende dagen overwegend grijs”

Foto: Joris van Tweel

Zonovergoten dagen hoeven we voorlopig niet te verwachten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is het in de nieuwe werkweek overwegend grijs.

“maandag kan het soms even kortstondig opklaren, maar is er vooral veel bewolking met hier en daar een spatje motregen”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 17 graden bij een zwakke noordwestelijke wind, windkracht 2. Dinsdag houdt het rustige en overwegend grijze weer aan. Het wordt dan 16 graden.”

“Ook woensdag verandert er weinig, maar donderdag neemt de kans op een paar opklaringen toe. Overdag wordt het rond de 16 graden en de nachten zijn zacht rond 10 graden. Hoe lang het rustige en vaak grijze weer nog aanhoudt? Lees het op de weerpagina of luister maandagochtend naar het weerpraatje om 08.50 tijdens de OOG Ochtendshow en maandagmiddag om 14.10 uur in het middagprogramma.”